Молила насильников о помощи все 45 дней ада. Жительница Узбекистана приехала в Москву печь хлеб, а попала в секс-рабство

Жительница Узбекистана решила устроиться на работу в один из московских хлебопекарных цехов. Она приехала в столицу, но вместо трудоустройства на заводе оказалась в сексуальном рабстве. Полтора месяца женщину избивали и насиловали. В итоге ее удалось освободить сотрудникам полиции.

«Мне предложили работу в России на заводе хлебобулочных изделий, на что я согласилась. По приезде в Москву женщина по имени Рано забрала мой паспорт и передала меня сутенерам. Они заставали меня работать проституткой», — рассказала «360» секс-рабыня.

Женщина призналась, что у нее уже не осталось надежды: она думала, что уже никогда не сможет уйти от сутенеров. Пострадавшая написала сообщение в соцсети с просьбой о помощи. На пост откликнулся один из пользователей.

«Меня освободили из притона добрые люди. Это были сотрудники общественного движения „Альтернатива“. Слава богу, сейчас я на свободе и в безопасности», — отметила она.

Как сообщил руководитель общественной организации «Альтернатива» Олег Мельников, сутенеры отобрали у женщины не только паспорт, но и телефон. Секс-рабыню держали в квартире, где ее каждый день избивали и насиловали.

«В основном этим занимались дворники из близлежащих районов, которые платили за это 1500-2000 рублей. Таких клиентов у женщины было до пяти-восьми человек в день. <…> Все 45 дней ада, которые она там находилась, женщина молила о помощи мужчин, приходивших за секс-услугами. В ответ мужчины отмахивались, смеялись и говорили, что это не их дело», — рассказал Мельников.

По его словам, общественникам удалось попасть в квартиру вместе с полицейскими. В помещении нашли следы наркотиков, а также двух добровольно работавших там девушек. Правоохранители задержали охранника и женщину, которая избивала пострадавшую.

Освобожденная секс-рабыня поблагодарила всех за помощь. Теперь она планирует вернуться в Узбекистан к своей дочери.