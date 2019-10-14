В Кленовском поселении в Новой Москве соседи не могут поделить часть участка. Вера Короткова считает, что соседи просто снесли ее забор и захватили сотку земли.

Дочь Веры Коротковой, хозяйки одного из участков, приехала на дачу и обнаружила, что ее забор якобы снесли, а деревья и кустарники были выкорчеваны и аккуратно сложены рядом. Девушка считает, что это действия соседей. По ее словам, на все возражения ей ответили: «Это моя территория, что хочу — то и делаю». Весь неприятный разговор с соседями девушка сняла на видео.

Источник фото: телеканал «360»

Очевидцы рассказали, что соседи Веры Коротковой пригнали бригаду рабочих и якобы захватили землю.

«Женщина осталась одна. Муж умер. Защитить некому. И вот, пожалуйста. Ну, это нахальство. Целый метр. Я не знаю, что эта земля им даст. Она же даже не ожидала. Приходит, а у нее колышки стоят внутри огорода. А потом оказывается, что это соседи», — сказала тетя хозяйки участка Раиса Игнатова.

Источник фото: телеканал «360»

По словам хозяйки участка, сын соседки — заместитель префекта ТИНАО по благоустройству, этим она объяснила поведение соседей.

«Я даже узнала, что у нас вот смещение, я даже проговорила, что, может быть, я куплю у вас эту полоску. Мне ответили: „Нет, сын сказал, что все должно быть по закону“. Кто ее сын, я, честно говоря, не знала. Я когда была в администрации Кленовского поселения, тогда я и узнала, кто ее сын», — рассказала Вера Короткова.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, оказалось, что выгребная яма, которая раньше располагалась на участке Веры Коротковой, осталась на территории соседей.

В возбуждении уголовного дела Вере Коротковой отказали. Сейчас женщина готовится подавать документы в суд.