Причиной взрыва в жилом доме Санкт-Петербурга могла стать петарда

Уголовное дело было возбуждено после хлопка в жилом доме на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге. Причиной ЧП могла стать петарда, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в ночь на 25 апреля возле квартиры на восьмом этаже предположительно произошел хлопок петарды. Жертв нет. Взрывной волной были выбиты окна и двери в парадной, а падающие стекла повредили припаркованные у дома автомобили.

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, совершенное общеопасным способом. Специалисты выехали на место, чтобы осмотреть его и назначить проведение необходимых экспертиз.

После хлопка были эвакуированы 40 жильцов дома, сообщила газета «Известия». Правоохранители разыскивают мужчину, который может быть причастен к преступлению. В распоряжение «360» попало видео с его участием.