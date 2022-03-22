Могилы советских солдат осквернили в Румынии

Злоумышленники осквернили могилы советских солдат в коммуне Моцка в Румынии. Вандалы испачкали монументы краской. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу полиции уезда Яссы.

Ситуация произошла 21 марта. В связи со случившемся следователи возбудили уголовное дело.

«Заведено уголовное дело по факту совершения преступления по осквернению трупов или могил, осуществляются следственные действия по установлению виновных, а также всей фактической ситуации и принятию требуемых правовых мер», — рассказали в ведомстве.