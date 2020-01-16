Могилу предполагаемых жертв секты нашли в Панаме
Панамская полиция обнаружила братскую могилу на территории автономного управления индейцев Нгобе-Бугле. Скорее всего, семь человек, останки которых в ней нашли, стали жертвами местной религиозной секты. Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на панамский канал TVN.
Всех жертв удалось опознать, шестерым из них нет 18 лет. Также полицейские спасли 14 человек, среди них были дети и беременные женщины.
Про секту узнали благодаря трем адептам, которые сбежали оттуда. Они рассказали, что сектанты подвергаются пыткам и избиениям, а захоронения устраивают по ночам.