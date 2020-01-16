Могилу предполагаемых жертв секты нашли в Панаме

Всех жертв удалось опознать, шестерым из них нет 18 лет. Также полицейские спасли 14 человек, среди них были дети и беременные женщины.

Про секту узнали благодаря трем адептам, которые сбежали оттуда. Они рассказали, что сектанты подвергаются пыткам и избиениям, а захоронения устраивают по ночам.