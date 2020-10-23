«Мог тарелку об ее голову разбить». Челябинка жаловалась на побои сожителя перед тем, как выбросила ребенка в реку

Тело младенца нашли в реке Миасс, сообщал источник «360» в правоохранительных органах. Его мать призналась, что выбросила труп в реку, хотя сначала говорила, что неизвестный похитил его. Родной брат девушки уверен, что ребенок был здоров и его просто убили. Он также рассказал «360», что сестра жаловалась на своего сожителя. По его словам, мужчина мог обижать как ребенка, так и ее саму.

«Он не был болен, он был здоров. Это было убийство. Посадить их пожизненно обоих», — заявил брат.

Кто мог быть инициатором преступления, родственник даже не представляет. Но эмоции от произошедшего его захватили полностью.

«Она ко мне приезжала две недели назад. Я просил привезти мне племянника, хотел посмотреть. Он веселенький, хорошенький парнишка был. Они уничтожили ребенка», — рассказал он.

Собеседник признался, что у него до сих пор хранится фотография младенца. Также выяснилось, что девушка жаловалась брату на сожителя — то очень не нравилось, что ребенок плачет по ночам.

«Я ей говорил: „У тебя же материнский капитал, купи комнату и свали от него“», — вспомнил брат.

И девушка планировала от него уехать. Она также жаловалась, что сожитель обижал ребенка и заявлял, что не боится наказания, так как его родственники работают в спецслужбах, рассказал собеседник. По словам брата, девушка не работала и сидела с ребенком, а ее молодой человек «прикрывался работой в ФСБ».

Двоюродная сестра девушки сообщила «360», что у родственницы был только один ребенок, и к нему она относилась хорошо. А еще у девушки рано умерли родители, а воспитывала ее бабушка.

«Недели полторы назад привозила мне ребенка, я с ним нянчилась. Они ходунки ему покупали. Все было нормально, она прямо радовалась», — вспоминает сестра.

Однако сестре она тоже жаловалась на сожителя. Мол, бил ее, когда выпьет. Иной раз мог и тарелку об ее голову разбить», — отметила женщина.

Мы в шоке были. Нам прислали ссылку в соцсетях. Сначала не поверили, что это наша сестра. <…> Мне кажется, она всех детей любила двоюродная сестра.

Родственница советовала молодой матери уйти от мужчины. Хоть она прожила с ним вместе всего три месяца, влюбленные знали друг друга еще с юных лет, когда девушка училась в университете. До этого девушка была замужем за мужчиной, которого впоследствии убили, рассказала собеседница. Тогда девушка как раз была на третьем месяце беременности.

Все началось с того, что челябинка заявила о похищении своего ребенка. Но потом сказала, что младенец умер от болезни и она его скинула в реку Миасс. Сегодня тело семимесячного младенца нашли в реке. Расследование дела продолжается.