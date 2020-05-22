Модератора московского паблика допросили из-за фейка о трупах в Крылатском

«8 апреля выложила видео, не проверив в правдивости источники о том, что на территории районе Крыласткое в детском доме № 17 вывозили трупы», — заявила женщина на кадрах допроса.

«Раскаиваюсь, в дальнейшем не собираюсь быть модератором и уйду из группы», — пообещала она.

Группы «Крылатское Live» есть во «ВКонтакте» и в Facebook. В последней модератором указана Ольга Толокевич. Судя по фотографиям на странице женщины, она и является фигуранткой уголовного дела СК.

Ведомство сообщило, что пользовательница распространила «заведомо ложную информацию, согласно которой в районе Крылатское города Москвы из одного учреждения в ночное время вывозятся тела людей, умерших от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией».

Это сообщение опровергли местные власти.

Следователи продолжат «закрепление доказательственной базы». По статье 207.1 УК москвичке грозит наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до исправительных работ на срок до одного года.