  • Модель из США нашли посреди пустыни в ящике с цементом

    17 октября 2019, 22:45

    Алена Макаренко

    Тело американской 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес, пропавшей в Лас-Вегасе пять месяцев назад, нашли посреди пустыни Невада в ящике с цементом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на издание Daily Mail.
    Модель из США нашли посреди пустыни в ящике с цементом

    Модель пропала в конце мая, когда возвращалась домой. Тогда девушка столкнулась с некоторыми проблемами с психическим здоровьем и временно не принимала необходимые препараты.

    Немного невменяемая Гонсалес перепутала дома и случайно постучалась к своим соседям. Ей открыли 45-летний Кристофер Престипино и его сожительница, 31-летняя Лиза Морт. Возлюбленные пригласили модель в гости и предложили ей вместе с ними принять наркотики. После этого девушка начала вести себя неадекватно. За это ее привязали к кровати и оставили там на время.

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    Позже модель смогла вырваться из пут. Она вышла на улицу в нижнем белье, ходила по окрестностям и просила помощи у проезжающих.

    Пара испугались, что девушка расскажет все полицейским. По этой причине мужчина и женщина решили убить Гонсалес. Сначала Престипино попытался задушить модель. Когда ему это не удалось, он отравил девушку чистящим средством для бассейна. После этого злоумышленники запихнули тело в ящик с цементом и оставили в пустыне.

    Престипино и Морт арестованы.