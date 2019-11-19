Мобильники в консервах передали заключенным под Тверью

В лечебно-исправительном учреждении № 3 в поселке Лыкошино Бологовского района, где наказание отбывают заключенные с туберкулезом, охрана обратила внимание на необычную посылку.

Одному из осужденных попытались передать пять мобильных телефонов и два зарядных устройства под видом банок с тушенкой. Однако попытки придать консервным банкам «заводской» вид оказались тщетны, и сотрудники сразу же заподозрили неладное.

В ведомстве сообщили, что по этому инциденту проводится проверка, устанавливают личность отправителя.