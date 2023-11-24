Криминал 24 ноября 2023, 15:51 Мобилизованный из Бурятии получил срок за инсценировку своей смерти Мобилизованный из Бурятии инсценировал свою смерть, чтобы не возвращаться на СВО РИА «Новости»

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Мобилизованный военнослужащий из Бурятии купил справку о своей смерти, чтобы избежать возвращения в зону проведения специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба гарнизонного военного суда в Улан-Удэ.

Мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

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По данным из материалов суда, его мобилизовали еще в ноябре 2022 года. В марте 2023 года мужчина отправился в отпуск на родину, однако на службу не вернулся, скрываясь по месту жительства родных.

В мае сотрудники полиции его задержали. Подсудимый сообщил на заседании суда, что жена угрожала ему суицидом, если он вернется в зону боевых действий.

«Чтобы командование не проводило его розыск, военный у неустановленного лица купил свидетельство о смерти, которое не соответствовало действительности», — отметили в сообщении.

Военный суд приговорил военнослужащего к пяти годам колонии строгого режима. Судебно-медицинская экспертиза признала его вменяемым.

В сентябре Генштаб ВС России заявил об отсутствии планов проводить новую волну мобилизации.