Множество новых видео со взломанных частных камер обнаружили в Сети

Множество частных видеокамер постоянно взламывают в России. Некоторые из них располагаются в гостиницах, салонах, где делают интимные процедуры, кабинетов массажистов и других подобных местах.

«Владельцы гостиниц, салонов красоты и прочих видов бизнеса ставят в своих помещениях камеры в целях безопасности. Часто такие камеры оказываются непосредственно в номерах или кабинетах, где проводятся интимные услуги, но они не защищены должным образом», — объяснил «Известиям» причину хакерских атак на камеры руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

О том, что тысячи камер регулярно взламываются, по его словам, говорит уже множество Telegram-каналов, пабликов VK и других ресурсов, на которых продаются такие ролики. Косвенно же это доказывает информация, полученная с сервисов Shodan и Censys, которые ищут устройства, подключенные к интернету.

Бедеров добавил, что злоумышленники зарабатывают не только на продаже интимных записей с частных камер, но и шантажируя владельцев заведений и героев таких видео.