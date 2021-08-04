Многократно судимая сибирячка забыла паспорт на месте кражи

Жительница Ангарска обокрала мужчину и на месте преступления оставила паспорт. Ранее за кражи она была судима 19 раз. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Пострадавший обратился в полицию. Он живет в частном доме и отправился выгулять собаку, не закрыв дверь. Потом он увидел, как с его участка выходит незнакомая женщина. У мужчины пропал телефон, зато он обнаружил сумку с паспортом воровки. Женщина задержана.