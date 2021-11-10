Многодетный отец умер в Нижегородской области после избиения и наезда машины

Толпа избила многодетного отца в городе Павлово Нижегородской области. После этого его переехали автомобилем. От полученных травм мужчина скончался. Момент расправы попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как толпа при свете фар от автомобиля избивает лежащего на земле человека. После видно, что вокруг избитого собрались люди. Рядом находится автомобиль с открытыми дверями.

Пострадавший от той же пьяной толпы друг погибшего рассказал изданию Newsroom24.ru, что конфликт произошел 7 ноября. Нетрезвая компания вступила в словесную перепалку, а когда мужчины хотели уйти, на них напали.

Источник фото: телеканал «360»

Собеседник журналистов рассказал, что принял на себя первые удары. Врачи диагностировали у него перелом носа и сотрясение мозга. К нему на помощь пришел друг, которого толпа повалила на землю и начала избивать. По словам мужчины, женщина из пьяной компании села за руль чужой машины и переехала избитого мужчину.

Родственники погибшего рассказали, что похороны уже прошли, а уголовное дело в отношении нападавших так и не завели. Смерть представили как непреднамеренное ДТП.

В Госавтоинспекции заявили, что мужчина скончался от травм, полученных от переехавшего его автомобиля Great Wall, которым управляла пьяная женщина без прав.

Только после публикации видео с моментом избиения в социальных сетях и на региональном телеканале нижегородские следователи начали проверку. По итогам в ведомстве примут решение о заведении уголовного дела по статье «Убийство».