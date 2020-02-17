Многодетный отец убил жену и покончил с собой в Подмосковье. Главное

Пятеро детей остались без родителей в поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья. Мужчина застрелил супругу на глазах сына, а затем покончил с собой. Пара жила бедно и не могла разъехаться после развода. Подробности — в материале «360».

Стрельбу открыл Ариф Салаев. Недавно мужчина развелся с женой Еленой, но пара продолжала жить вместе, занимая две комнаты в общежитии по улице Спортивной. Их сосед Виталий Малахов рассказал «360», что Ариф работал грузчиком на местном грузовом терминале, иногда выпивал, но в основном был трезвым. С соседями Салаевы ладили.

«Когда он развелся, то бегал тут ныл: вот, Лена, Лена, за что на развод?» — описал ситуацию Виталий. Соседи говорили Арифу, что не хотят слушать его нытье и выпроваживали мужчину.

Ссор между Арифом и Еленой сосед не слышал.

По версии СК, «между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса». Во время ссоры Ариф схватил обрез охотничьего ружья и выстрел в голову супруге. В этот момент рядом находился их 10-летний сын. Когда он убежал к соседям, отец покончил с собой.

Остальные четверо детей в это время находились у родственников. Подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова уточнила, что сейчас дети у бабушки. Опекунов им будут искать среди родных.

Для нас важно определить дальнейшую судьбу детей. Сейчас дети находятся с бабушкой. Семья многодетная и на учете не состояла Ксения Мишонова детский омбудсмен по Московской области

Ребенка, на глазах у которого застрелили мать, по неподтвержденным данным, отправили в больницу, с ним работают психологи.

По информации Mash, денег в семье не хватало, поэтому и после развода супруги продолжали жить вместе. На этом фоне пара часто ссорилась, рассказала kp.ru соседка.

«Жили бедно. Старший сын, ему за 20 и дочка, которой сейчас 19, съехали. Лена, мама детей, работала продавцом. Ариф вообще неизвестно чем занимается. Они выпивали, часто ругались», — сообщила собеседница издания.

По данным детского омбудсмена Подмосковья, в семье только один совершеннолетний ребенок.