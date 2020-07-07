Многодетный отец из Омской области признался, что насиловал дочерей

Многодетный отец из Омской области, который один воспитывал своих наследниц признался, что много раз насиловал старших дочерей 9 и 11 лет. Впервые об этом стало известно, когда одна из девочек проговорилась в школе.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов сразу изъяли детей из семьи, а отца арестовали. Ему предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста», сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

Сперва мужчина отрицал совершенное. Спустя некоторое время следователи обнаружили доказательства, и он во всем сознался. Отец девочек предстанет перед судом. Представители СК отметили, что ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.