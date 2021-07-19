Многодетного отца зарезали в драке на Кубани. Видео

Отец четырех детей погиб после драки в городе Гулькевичи. Мужчину ударили ножом не менее 10 раз, сообщили в региональном СУ СК РФ. Видео драки появилось в распоряжении «360».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого уже задержали. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следствие собирается ходатайствовать об аресте.

По данным ведомства, конфликт произошел в минувшую субботу в одном из городских кафе. Подозреваемый в убийстве был пьян и вооружен. На кадрах записи с камер видеонаблюдения можно видеть, что за дракой мужчин наблюдали несколько очевидцев, но никто не пытался их разнять. В конце концов подозреваемый удалился в неизвестном направлении, а окровавленный пострадавший направился обратно в кафе.

Там ему вызвали скорую, но жизнь мужчины не удалось спасти. Он потерял слишком много крови, а также получил серьезные повреждения внутренних органов.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается. По данным телеканала РЕН ТВ, у погибшего осталось четверо детей.