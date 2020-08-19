СКР расследует дело многодетного вдовца. Его обвинили в неоднократном истязании детей и домогательствах к старшей дочери. Семья считалась благополучной. И даже после смерти супруги подозреваемый казался соседям хорошим отцом.

Истязания и домогательство

СКР расследует дело 34-летнего москвича, в одиночку воспитывающего детей после смерти супруги. По данным ведомства, мужчина на протяжении шести лет издевался над своими дочерьми 14-летней и семилетней дочерьми, а также девятилетним сыном. Как сообщил источник «360» в правоохранительных органах, первое дело о сексуальных домогательствах к старшей дочке против мужчины завели в апреле 2020 года.

12 августа во время допроса выяснилось, что с осени 2014 года по весну 2020 года нетрезвый отец систематически истязал своих детей. Несколько раз в неделю бил по головам, рукам и телу, применял другие физические наказания. В итоге несовершеннолетние систематически получали физические и психологические травмы. Сейчас против многодетного мужчины завели еще одно уголовное дело. На этот раз — по статье 117 УК РФ «Истязание». Сейчас он находится под стражей в московском СИЗО № 1.

Следственными органами столичного Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1986 года рождения. Ему предъявлено обвинение. В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательной базы Мария Карьгина помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве .

Любящий папа или домашний тиран?

По словам соседки, многодетная семья казалась благополучной: молодые муж с женой и трое детей. Даже пережитая трагедия — смерть супруги не помешала мужчине остаться хорошим, как всем казалось, отцом.

«Да, восемь лет знаю [соседей]. Очень добрый был, очень любил свою жену и детей. Дочку любил. Я ни разу не видела, чтобы он плохо относился. Они часто к нам ходили. Он как ребенок играл с детьми. Он их сильно любил», — рассказала «360» женщина.

По ее словам, она ни разу не видела у детей следы побоев или царапины. Ребята нормально выглядели, хорошо были одеты.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

Однако у другой побеседовавшей с «360" женщины, которая живет на одной лестничной клетке с дядей детей, сложилось другое мнение о мужчине. Возможно, потому что она лучше знала эту семью.

И дети, и жена всегда его боялись. Слова против не говорили. Что он ни скажет, всегда соглашались знакомая семьи.

А вот на людях мужчина вел себя «как одуванчик». Соседка отметила, что ей показалась странной история смерти матери детей. Женщины не стало в 2019 году. Глава семьи на похоронах заявил, что она сама задохнулась в подушке.

По словам той же соседки, старшая дочь неоднократно убегала из дома. А о своем отце (по утверждению собеседницы «360», мужчина приходился ей отчимом) она старалась ничего не говорить.

Если у младших детей эта женщина тоже не видела побоев, то у 14-летней девушки замечала. «Два раза видела. Не то что ссадина — под глазом был большой синяк и на плече», — отметила она.

А потом мужчину задержали за домогательства к дочери. Эту вину уже признал. После того, как отца отправили под стражу, трое детей оказались сначала в реабилитационном центре, затем — в детском доме. «Дядя хотел опекунство над ними оформить, но ему отказали», — заметила знакомая семьи.

Дальнейшая судьба этих детей пока не понятна. Расследование дела продолжается.