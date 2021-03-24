Многодетная семья продавала наркотики в Пензе

Задержана семейная пара, которая занималась сбытом наркотиков в Пензе. При этом они воспитывали троих детей. Об этом сообщил телеканал «Экспресс».

По данным ИА «Пенза-пресс», они оборудовали оптовые тайники, из которых запрещенные вещества забирали закладчики и прятали маленькими дозами.

«Из незаконного оборота было изъято более 250 граммов наркотического средства», — рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Задержаны и двое закладчиков. Все четверо арестованы. Их могут посадить на срок до 20 лет.