Многодетная мать занималась распространением наркотиков в Казани

Многодетную мать из Казани заподозрили в распространении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщило издание inkazan.ru.

Полицейские задержали женщину и нашли у нее в рюкзаке свертки с мефедроном и гашишем общей массой более 106 граммов. В ходе допроса подозреваемая сообщила, что работает в нелегальном интернет-магазине распространителем наркотиков. Во время обыска в квартире у женщины нашли 14,04 грамма мефедрона и 52,29 грамма пирролидинопентиофенон, известного также как альфа-PVP. Возбуждено уголовное дело.