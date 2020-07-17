Многодетная мать надеется на справедливость. На Кубани начался суд по делу о похищении и изнасиловании невесты

Ленинградский районный суд Краснодарского края приступил к рассмотрению очень необычного дела. Две женщины обвиняются в изнасиловании невесты на цыганской свадьбе. Одна из них — еще и в похищении несовершеннолетней девушки.

Эта странная история началась в сентябре прошлого года, когда мать пятерых детей жительницы станицы Крыловская Наталья Панченко согласилась помочь знакомым цыганам. Они попросили ее привезти из соседней станицы будущую жену их сына. Обставлялось это в традиционном для этого этноса антураже похищения невесты. Когда Панченко привезла девушку в Крыловскую, там уже вовсю гуляла свадьба. Мать невесты прервала торжество и потребовала, чтобы ей выдали, опять-таки, традиционный, калым. Она настаивала на полумиллионе рублей, в которых ей отказали. У жениха не было денег.

Тогда мать невесты обратилась в полицию. В декабре Наталью вызвали в полицию. По ее словам, ей пригрозили, что отнимут детей и посадят на 15 лет. Испуганная женщина подписала все протоколы.

Помимо участия в похищении, ее обвинили в совершение насильственных сексуальных действий в отношении несовершеннолетней. Кстати, жених уже получил шесть лет за похищение и изнасилование невесты, а его отец ждет суда в СИЗО.

Панченко сообщила, что участвовала в традиционном обряде проверки девственности. Вернее, присутствовала при нем. Манипуляции проводила сваха Лиза Дрангой. Наталья утверждает, что пыталась ее остановить, когда увидела, что девушке больно.

Мать невесты утверждает, что похищение было настоящим из-за того, что калым платить не собирались. Она предположила, что Наталью подставили, ситуацию спровоцировала сваха, но выручать Панченко не собирается. Кто виноват, пусть решает следствие и суд.

Источник фото: телеканал «360»

Перед заседанием суда адвокат Натальи Панченко заявила «360», что ее подзащитной предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

«Я полагают, что домыслы обвинения в отношении матери пятерых детей не обоснованы и незаконны. Доказательства отсутствуют. Я надеюсь, что суд ее оправдает, так как она не совершала вменяемых ей действий. Уповаю на справедливость, законность и обоснованность решения суда. Он будет не единоличным, в составе трех судей. Надеюсь на их профессионализм», — сказала адвокат.

Источник фото: телеканал «360»

Защитницы Лизы Дрангой сообщила, что цыганку обвиняют в двух особо тяжких преступлениях — похищении человека, причем несовершеннолетней, и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Она тоже считает обвинения незаконным и надуманным.

«Я надеюсь, что суд сможет разобраться в деле, и вынесет законное и справедливое решение. Следствие ее вину не доказало. Моя подзащитная принадлежит к цыганской национальности. Не владеет в достаточной мере русским языком. Не может на нем ни писать, ни читать. Все заявленные мной ходатайства о предоставлении переводчика были следователем отклонены. Я считаю, что есть грубейшие нарушения в предварительном расследовании, и это я постараюсь доказать в суде», — сообщила правозащитница.