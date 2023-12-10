Криминал 10 декабря 2023, 01:35 Многодетная мать месяц прятала тело убитого экс-супруга в кладовке СКР по Пермскому краю: женщина прятала тело убитого экс-супруга в кладовке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Многодетная мать из Перми убила бывшего мужа и почти месяц хранила его тело в кладовке. Полицейские задержали женщину. Против нее возбудили уголовное дело, написало издание «Рифей-Пермь» со ссылкой на следственное управление СКР по Пермскому краю.

«Пермячка нанесла мужчине не менее пяти ударов по голове молотком и не менее одного удара ножом в область шеи. Мужчина скончался. Женщина, желая скрыть тело, переместила его из отапливаемой части дома в кладовку, где он пролежал около месяца», — сообщила и. о. руководителя Пермского межрайонного следственного отдела Екатерина Любимова.

Реклама

О преступлении стало известно благодаря дочери обвиняемой. Школьница слышала, как мать спорила с бывшим отчимом, а потом внезапно сообщила, что его вызвали на вахту. Спустя некоторое время девочка поделилась подозрениями со школьным психологом, которая обратилась в полицию.

Оперативники нашли в кладовой труп со связанными руками и пакетом на голове. Хозяйка дома призналась в убийстве. В качестве мотива она назвала ревность и назойливость со стороны бывшего мужа.

Суд арестовал подозреваемую. Ее четырех несовершеннолетних детей забрали родственники.

В пятницу, 8 декабря, Нижегородской области суд приговорил жителя Богородска к восьми с половиной годам колонии за убийство сожительницы. В мае этого года мужчина на почве ревности не менее восьми раз ударил женщину топором по голове. От полученных ран она скончалась в больнице.