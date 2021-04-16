Многодетная мать из Волгограда может оказаться в колонии за махинации с маткапиталом

В Волгограде многодетная мать и две ее сообщницы могут отправиться за решетку в связи с махинациями с материнским капиталом. Заключив фиктивный договор купли-продажи дома, они обналичили деньги, на которые, якобы, было куплено жилье.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на информацию регионального ГУ МВД, мать троих детей, женщина-риелтор и ее сообщница оформили фиктивный договор на покупку дома. После чего получили свыше 460 тысяч рублей, которые должны были пойти на оплату купленного жилья.

Из этой суммы около 330 тысяч рублей достались самой многодетной матери, а остальные деньги разделили между собой две ее сообщницы. После чего договор купли-продажи был расторгнут, а дом снова стал собственностью старой хозяйки.

Но многодетная мать решила, что ей полагалась за эту «сделку» больше денег, и она обратилась в полицию, сообщил, что, якобы не получила обратно деньги после покупки дома и расторжения договора. Сначала полицейские выяснили, что сообщение было ложным, а затем раскрутили и всю преступную схему с маткапиталом.

Уголовные дела в отношении аферисток были возбуждены сразу по нескольким статьям УК РФ. Это дело будут рассматривать в Волжском городском суде. Женщины могут получить до шести лет колонии.