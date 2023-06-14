Криминал 14 июня 2023, 14:17 Многодетная мать из Кургана предстанет перед судом из-за пьянства и избиения детей

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Против жительницы Кургана возбудили уголовное дело после того, как стало известно, что она избивала своих детей в состоянии опьянения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УМВД региона.

Злоумышленница на протяжении длительного времени не исполняла свои материнские обязанности и распивала алкоголь. В мае она избила своего восьмилетнего сына, который теперь проживает с отцом. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем». Теперь ей грозит до трех лет заключения.