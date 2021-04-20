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    20 апреля 2021, 20:36

    Мнимый инвалид из Ставрополья получил пособия почти на миллион рублей

    Редакция сайта 360°

    На основании поддельной справки об инвалидности, житель Ставропольского края получил различные социальные пособия на 900 тысяч рублей.

    Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию УМВД по региону, приобретя поддельную справку о наличии инвалидности, подозреваемый передал ее в госучреждение. Затем на протяжении нескольких лет получал социальные выплаты.

    Когда выяснилось, что документы поддельные, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве.