Мнимый инвалид из Ставрополья получил пособия почти на миллион рублей

На основании поддельной справки об инвалидности, житель Ставропольского края получил различные социальные пособия на 900 тысяч рублей.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию УМВД по региону, приобретя поддельную справку о наличии инвалидности, подозреваемый передал ее в госучреждение. Затем на протяжении нескольких лет получал социальные выплаты.

Когда выяснилось, что документы поддельные, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве.