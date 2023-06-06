Криминал 06 июня 2023, 04:12 «Младшему было где-то 6 лет». Пленный боевик «Азова» признался в расстреле машины с детьми в Мариуполе РИА «Новости»: солдат «Азова» рассказал о расстреле машины мирных жителей в Мариуполе РИА «Новости»

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Пленный боевик запрещенного в России украинского нацбатальона «Азов»* рассказал, как вместе с сослуживцем расстрелял машину с мирными жителями в Мариуполе. Это произошло весной 2022 года, сообщило РИА «Новости».

На ВАЗ-2109, двигавшейся в центре города, были опознавательные знаки в виде белых ленточек на фарах, но это не остановило боевиков — каждый произвел по транспорту, где в этот момент вместе со взрослыми находились трое детей, не менее 10 выстрелов.

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По словам пленного, они сделали предупредительные выстрелы вверх, но автомобиль не отреагировал. После этого прозвучала команда «огонь».

«В машине находилось двое мужчин — один 50 лет, второй где-то 30 лет, две женщины 50 и 30 лет и трое детей: где-то шесть лет — самый маленький, восемь лет и девочка лет 10-11», — рассказал «азовец».

Что стало с выжившими, пленный не узнавал, но якобы слышал, что местные жители отправили их в работавшую на тот момент городскую больницу.

Ранее военнопленный украинский пограничник признался, что весной 2022 года в Мариуполе расстрелял двух мирных граждан.

* Запрещенная в России террористическая организация.