Младенца задушили в Подмосковье. Прокуратура подозревает мать

Прокуратура Москвы начала проверку по факту возбужденного уголовного дела в связи с убийством 10-месячной девочки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Правоохранители завели дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. Они подозревают мать ребенка.

«По информации следствия, 4 января женщина вышла на прогулку с ребенком в деревне Гаврино городского округа Павловский Посад. Она задушила девочку, а затем спрятала тело в ближайшей лесной полосе», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в саратовском селе Прокудино мать придушила и вынесла двух своих детей на мороз. Восьмилетний мальчик погиб, а пятилетнюю девочку спасли медики.

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила тело пропавшего школьника, которого на протяжении нескольких дней искали полицейские и волонтеры.

Женщина оперативно обратилась к полиции и отметила, что тело ребенка лежало прямо на лестничной площадке.