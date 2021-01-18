Младенца похитили у жительницы Подольска под предлогом необходимости лечения

Неизвестные люди убедили жительницу Подольска, что ее грудной ребенок болен и ему необходимо лечение. Женщина отдала новорожденного сына. На самом деле это было похищение. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Жительница Подольска, зарегистрированная в Воронежской области, сообщила в полицию о похищении ребенка 14 января. По ее словам, вечером 25 декабря 2020 года неизвестные люди, которых она пригласила к себе в квартиру, обманом внушили, что ее месячный сын болен, и похитили младенца под предлогом лечения.

В день обращения женщины полицейские направили материалы о похищении ребенка следователям, которые завели уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору». Где сейчас находится мальчик, его мать не знает.