Младенца нашли живым в мусорном пакете под Саратовом. Видео

В Энгельсе недалеко от строительной площадки обнаружили мусорный пакет, в котором лежал новорожденный ребенок. Младенца передали медикам. Следователи возбудили уголовное дело.

Правоохранители выяснили, что утром 9 июля женщина оставила пакет с новорожденным сыном возле одного из домов по проспекту Фридриха Энгельса. Плачь ребенка услышала случайная прохожая, уточнили в пресс-службе СК РФ по Саратовской области.

«Женщина <…> обнаружила пакет, в котором находился новорожденный мальчик, <…> сообщила в единую службу „112“. Прибывшими на место медиками ребенок доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили о покушении на убийство новорожденного ребенка. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность бросившей ребенка матери.

На опубликованном СК видео сотрудник ведомства провел осмотр места происшествия. Судя по кадрам, мальчика нашли рядом с неогороженной частью стройплощадки напротив многоэтажного дома.