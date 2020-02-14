Младенец захлебнулся во сне, пока мать была в гостях

В ноябре жительница Городищенского района Пензенской области покормила грудного ребенка, а затем уложила его спать. Она оставила следить за младшим ребенком старшего, учащегося в начальной школе. Сама женщина вместе со средним сыном ушла в гости. Взрослых в доме не осталось.

В отсутствие матери младенец захлебнулся рвотными массами. Старший ребенок прибежал к соседке за помощью, но было уже поздно.

Женщина признала свою вину в суде.

Мать приговорили к шести месяцам условного срока и году испытательного срока. Также ей предстоит выплатить 5 000 рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.