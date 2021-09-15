Младенец умер в Петербурге из-за обломка медицинской иглы в легком

Уголовное дело завели следователи Санкт-Петербурга после смерти 1,5-месячного мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По данным следствия, после рождения ребенок проходил лечение в ряде больниц города. В ходе оказания ему медицинской помощи в левой части тела остался обломок иглы от укола. Он повредил легкое и привел к обильной кровопотере. В результате младенец скончался 12 сентября.

Сейчас следователи работают с персоналом медицинских учреждений, чтобы определить человека, проводившего процедуру, и привлечь его к уголовной ответственности. Из каждой больницы изымаются истории болезни мальчика и использованные в ходе лечения изделия.

В рамках расследования уголовного дела назначили проведение комплекса судебных экспертиз.