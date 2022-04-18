В Москве ребенок, которому было меньше месяца, попал в больницу после того, как отец сделал ему обрезание дома. Об этом сообщил РЕН ТВ. Мальчик находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Мужчина решил провести процедуру, когда со дня рождения малыша прошло 27 дней. Во время манипуляций у ребенка остановилось дыхание, он стал синеть. Его отвезли в ближайшую больницу. Мальчик попал к медикам в тяжелом состоянии.

Отец позднее пояснил, что он хирург и имеет право проводить подобные операции. Однако, по данным канала, свидетельств, что он является врачом, найти не удалось.

В мае 2021 года во время ритуального обрезания едва не умер двухлетний мальчик из Санкт-Петербурга. Процедуру проводили под местной анестезией в частном медицинском центре. У ребенка на целых 10 минут остановилось сердце, однако его удалось реанимировать. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда по неосторожности».