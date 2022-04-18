facebook_pixel
    18 апреля 2022, 09:47

    Младенец попал в больницу после домашнего обрезания в Москве — СМИ

    СМИ: в Москве 27-дневный ребенок попал в больницу после того, как отец сделал ему обрезание

    Оксана Кириллова

    В Москве ребенок, которому было меньше месяца, попал в больницу после того, как отец сделал ему обрезание дома. Об этом сообщил РЕН ТВ. Мальчик находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

    Младенец попал в больницу после домашнего обрезания в Москве — СМИ

    Мужчина решил провести процедуру, когда со дня рождения малыша прошло 27 дней. Во время манипуляций у ребенка остановилось дыхание, он стал синеть. Его отвезли в ближайшую больницу. Мальчик попал к медикам в тяжелом состоянии.

    Отец позднее пояснил, что он хирург и имеет право проводить подобные операции. Однако, по данным канала, свидетельств, что он является врачом, найти не удалось.

    В мае 2021 года во время ритуального обрезания едва не умер двухлетний мальчик из Санкт-Петербурга. Процедуру проводили под местной анестезией в частном медицинском центре. У ребенка на целых 10 минут остановилось сердце, однако его удалось реанимировать. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда по неосторожности».