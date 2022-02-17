Младенец погиб в Приморье, пока его родители распивали алкоголь

Двухмесячный ребенок погиб при невыясненных обстоятельствах, пока его родители распивали алкоголь. Все произошло в Приморье. Региональная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

16 февраля в органы предварительного расследования поступило сообщение о смерти малолетнего ребенка при невыясненных обстоятельствах. Как показала проверка, родители не знают ничего о причинах и обстоятельствах произошедшего, в это время они распивали алкогольные напитки.

В декабре прошлого года мать ребенка привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. У женщины осталась старшая дочь, которой три года. По мнению специалистов, девочке небезопасно находиться в семье, поэтому ее поместили в медицинскую организацию.

«Лесозаводской межрайонной прокуратурой организована проверка в ходе которой будет дана оценка исполнению родителями несовершеннолетних своих обязанностей», — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры края.

По данным издания NewsBox24, хозяева дома в селе Иннокентьевка несколько дней распивали алкоголь, в помещении также присутствовали гости. Младшая дочь осталась с родителями, а старшую забрала бабушка. Двухмесячную девочку без признаков жизни родители обнаружили утром.

Ночью 16 февраля в квартире в Москве нашли истощенных близнецов. Как выяснилось позже, их родителей уже лишали родительских прав. Соседи супругов разошлись во мнении о них. Если одни замечали у родителей нездоровое пристрастие к алкоголю, то другим напротив, казалось, что в семье все хорошо, а дети всегда чистые и опрятные.