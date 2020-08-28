Митрополит заступился за подростка, курившего в храме
Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий собирается призвать правоохранителей к милосердию по отношению к юноше, который прикурил сигарету от свечи в Казанском соборе Читы. Об этом сообщил Daily Storm.
Он уверен, что нарушитель раскаялся в своем поступке. Поэтому митрополит намерен обратиться к следствию с просьбой «проявить милосердие».
«Я встречался как с ним самим, так и с его опекунами. Молодой человек выразил искреннее сожаление о своем поступке и, более того, в прошлое воскресенье, 23 августа, попросил прощения у прихожан собора», — пояснил Димитрий.