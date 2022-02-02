Бабушка убитой «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой возьмет под свою опеку пятилетнюю дочь женщины. Об этом РИА «Новости» сообщила детский омбудсмен Кузбасса.

По словам омбудсмена, девочка не нуждается в оказании какой-либо помощи. Бабушка планирует официально оформить опекунство над ребенком.

Ранее стало известно, что около полугода назад Сапожкова пропала. Ее муж Александр Попов заявил, что она улетела отдыхать в Дубай, а позднее заявил в правоохранительные органы о ее пропаже.

Он на протяжении пяти месяцев публиковал в социальной сети жены фотографии с отдыха. Позже мужчина признался, что убил супругу в порыве ревности, расчленил тело и сбросил останки в реку Десну, их до сих пор не нашли.

Жители столичного ЖК рассказали «360», что Сапожкова часто гуляла по территории с собакой или ребенком, а после ее длительного отсутствия именно они первыми забили тревогу.

Сапожкова получила звание «Мисс Кузбасс — 2010» в 19 лет.