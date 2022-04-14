facebook_pixel
    14 апреля 2022, 17:03

    Следком завершил расследование убийства «Мисс Кузбасс-2010»

    СК РФ завершил проверку по убийству «Мисс Кузбасс-2010» и передал дело в суд

    Максим Зинкин

    Сотрудники следственного отдела по Новомосковскому и Троицкому административным округам ГСУ СК РФ по Москве завершили проверку дела по убийству «Мисс Кузбасс-2010» и передали документы в суд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Следком завершил расследование убийства «Мисс Кузбасс-2010»

    Главным подозреваемым является 36-летний супруг погибшей, ему вменили обвинение по статье УК «Убийство».

    Следователи сообщили, что в январе 2022 года мужчина обратился в полицию и сообщил, что с августа 2021 года его жена уехала в неизвестном направлении. Он уточнил, что периодически супруга связывается с ним через социальные сети и показывает фотографии с отдыха.

    Правоохранители установили, что женщина не пересекала государственную границу России.

    Благодаря собранной доказательной базе и тактике следователей обвиняемый дал признательные показания, рассказав, что убил супругу и спрятал тело в лесополосе неподалеку от Новой Москвы.

    Выводы следственной экспертизы изобличили мужчину в совершенном преступлении. Уголовное дело передано в суд.

    Позднее супруг сообщил, что убил жену после приступа ревности.