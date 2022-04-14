Следком завершил расследование убийства «Мисс Кузбасс-2010»

Сотрудники следственного отдела по Новомосковскому и Троицкому административным округам ГСУ СК РФ по Москве завершили проверку дела по убийству «Мисс Кузбасс-2010» и передали документы в суд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Главным подозреваемым является 36-летний супруг погибшей, ему вменили обвинение по статье УК «Убийство».

Следователи сообщили, что в январе 2022 года мужчина обратился в полицию и сообщил, что с августа 2021 года его жена уехала в неизвестном направлении. Он уточнил, что периодически супруга связывается с ним через социальные сети и показывает фотографии с отдыха.

Правоохранители установили, что женщина не пересекала государственную границу России.

Благодаря собранной доказательной базе и тактике следователей обвиняемый дал признательные показания, рассказав, что убил супругу и спрятал тело в лесополосе неподалеку от Новой Москвы.

Выводы следственной экспертизы изобличили мужчину в совершенном преступлении. Уголовное дело передано в суд.

Позднее супруг сообщил, что убил жену после приступа ревности.