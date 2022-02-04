Муж победительницы конкурса красоты «Мисс Кузбасс — 2010» сознался в убийстве супруги и дал подробные показания. На основе его слов криминалисты обнаружили тело пропавшей женщины в лесополосе на территории Новой Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным следствия, в январе этого года он обратился в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении жены. По его словам, в августе 2021 года супруга уехала в неизвестном направлении. На связь она выходила только через социальные сети и говорила, что находится на отдыхе за границей.

В ходе предварительного расследования сотрудники ведомства установили, что женщина границу России не пересекала.

«Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания», — говорится в сообщении.

В ходе проверки полученных данных следователи и криминалисты нашли тело женщины в лесополосе на территории в Новой Москвы.

Сегодня в ходе проведения следственных действий следователями и криминалистами совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска тело женщины было обнаружено в лесополосе на территории Новой Москвы.

Как сообщали СМИ, социальные сети от имени пропавшей Ксении Сапожковой вел ее муж. Когда она якобы перестала выходить с ним на связь, он обратился с заявлением в полицию. Следователи заподозрили его в убийстве, когда мужчина стал путаться в показаниях, а после выяснилось, что пропавшая вообще не пересекала российскую границу.

По данным журналистов, мужчина заявил, что расчленил тело и выбросил его в реку Десну, около ЖК, где он постоянно проживал с женой.

В минувший понедельник Щербинский районный суд Москвы отправил подозреваемого в убийстве в СИЗО до 25 марта.