Криминал 28 ноября 2022, 14:06 Мишонова напомнила о вреде вейпов после смерти мальчика из Электрогорска Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова соболезновала семье подростка из Электрогорска

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В Электрогорске подросток умер, покурив электронную сигарету. Не имеет значения, из какой он семьи и привлекался ли за нарушения, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. В своем Telegram-канале она назвала вейпы злом.

Детский омбудсмен выразила соболезнования семье мальчика и заметила, что точную причину его смерти еще предстоит выяснить. Однако увлечение электронными сигаретами, по ее словам, наносит вред. Она призвала родителей проверить, чем увлекаются их дети.

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«Не имеет значения ни то, состоял ли ребенок на каких-то видах учета или нет, какая семья. <…> Подобная трагедия может произойти с каждым», — предупредила Ксения Мишонова.

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Она пожалела мальчика и его семью, а также призвала тех, кто покупает подросткам электронные сигареты и жидкости, осознать последствия.

Telegram-канал Shot рассказал, что 15-летний лицеист умер в Электрогорске. Он закурил электронную сигарету и потерял сознание, изо рта пошла пена. Друг вызвал скорую помощь, но врачи не успели помочь. Главное следственное управление СКР по Московской области начало проверку. В ведомстве уточнили, что мальчик погиб недалеко от улицы Кржижановского. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для того, чтобы выяснить причину смерти.