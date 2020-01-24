Сожженное тело и намеки в Теlеgrаm. Что известно о смерти блогерши под Петербургом

Полицейские нашли сожженное тело девушки в лесу под Петербургом. Выяснилось, что она была блогером и вела активную жизнь в соцсетях под именем Мишель Михаэлис. Слова о трупе среди деревьев вызывает сначала только одну мысль — убийство. Но в этом деле оказалось не все так прозрачно, а вопросов стало больше, чем ответов.

Сожгли в лесу?

О смерти девушки 24 января сообщили «Невские новости». Агентство выяснило, что полицейские нашли сожженное тело недалеко от поселка Парголово. Погибшая была блогером на YouTube и писала посты в Telegram. Она выкладывала фото с алкоголем, рассказывала о своих поездках автостопом и употреблении наркотиков.

«В лесополосе в 100 метрах от дороги обнаружен обгорелый труп неустановленной женщины. На ее теле признаки насильственной смерти», — подтвердил информацию источник сайта kp.ru.

Позже «Фонтанка» писала, что следователи завели уголовное дело об убийстве после того, как к полицейским пришла девушка с адвокатом. Она назвала себя свидетельницей и заверила, что найденная 22 января в лесу была 20-летней Мишель Михаэлис.

Снимки в ее профилях нельзя назвать примерными, а в шапке YouTube канала сказано «Меня зовут Мишель и я хочу умереть».

«Я часто путешествую автостопом, поэтому не ожидаю чего-то нового. Когда кажется, что я уже все видела, происходит что-то еще! Мужчина-зэк предлагал моему брату изнасиловать меня, в том ролике я и расскажу эту историю», — написано в описании к ее последнему видео. Ролик был опубликован 23 января.

Источник фото: Instagram

В Telegram-канале Мишель охарактеризовала себя так — «Я блоггер, комик, асексуалка и *********. С разтроением личности».

Посты про суицид

Все эти фразы в Сети можно списать на образ для подписчиков или просто желание хайпануть. Но многие действительно начали думать, что девушку не убили, а она покончила с собой.

На этот вывод пользователей натолкнули последние сообщения Мишель в Telegram. Про суицид она написала 19 января, как раз за день до того, как в лесу нашли тело.

Одна из-подруг блогерши рассказала, что незадолго до ее смерти хотела снимать совместное видео.

«Мы были лучшими подругами. Наша с друзьями версия, что они вместе с братом покончили с собой. Или он ее сжег, а сам либо сбежал, либо в другом месте лежит», — поделилась своими предположениями девушка. По ее словам, брат для Мишель был единственным близким родственником, которого она любила.

Такие мысли неслучайны. Брат тоже опубликовал слова о смерти и совместном решении в тот же день, что и Мишель.

Источник фото: Telegram

Вопрос вызывает фраза «мама кислотница», но не так давно блогерша объясняла одной из-подписчиц, почему ее так называют.

Источник фото: Telegram

«Она была очень замкнутой и ни с кем не общалась, все думали, что она немного ненормальная, постоянно смеялась и вела себя странно», — отметила РЕН ТВ знакомая Мишель.

Если про девушку заявили: ее нашли мертвой под Петербургом, то про ее брата стала появляться другая информация. Парень якобы выпал из окна на 15 этаже дома в Красносельском районе.

Официального подтверждения этой информации нет, как и нет подтверждения их родственных связей. В соцсетях начали активно обсуждать, что молодой человек был вовсе не братом Мишель, а либо возлюбленным,либо соседом. Кто-то говорил, что настоящее имя девушки Анжелика и никакой смерти не было, а все было устроено ради хайпа.