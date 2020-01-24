Сожженное тело и намеки в Теlеgrаm. Что известно о смерти блогерши под Петербургом
Сожгли в лесу?
О смерти девушки 24 января сообщили «Невские новости». Агентство выяснило, что полицейские нашли сожженное тело недалеко от поселка Парголово. Погибшая была блогером на YouTube и писала посты в Telegram. Она выкладывала фото с алкоголем, рассказывала о своих поездках автостопом и употреблении наркотиков.
«В лесополосе в 100 метрах от дороги обнаружен обгорелый труп неустановленной женщины. На ее теле признаки насильственной смерти», — подтвердил информацию источник сайта kp.ru.
Позже «Фонтанка» писала, что следователи завели уголовное дело об убийстве после того, как к полицейским пришла девушка с адвокатом. Она назвала себя свидетельницей и заверила, что найденная 22 января в лесу была 20-летней Мишель Михаэлис.
Снимки в ее профилях нельзя назвать примерными, а в шапке YouTube канала сказано «Меня зовут Мишель и я хочу умереть».
«Я часто путешествую автостопом, поэтому не ожидаю чего-то нового. Когда кажется, что я уже все видела, происходит что-то еще! Мужчина-зэк предлагал моему брату изнасиловать меня, в том ролике я и расскажу эту историю», — написано в описании к ее последнему видео. Ролик был опубликован 23 января.
В Telegram-канале Мишель охарактеризовала себя так — «Я блоггер, комик, асексуалка и *********. С разтроением личности».
Посты про суицид
Все эти фразы в Сети можно списать на образ для подписчиков или просто желание хайпануть. Но многие действительно начали думать, что девушку не убили, а она покончила с собой.
На этот вывод пользователей натолкнули последние сообщения Мишель в Telegram. Про суицид она написала 19 января, как раз за день до того, как в лесу нашли тело.
Одна из-подруг блогерши рассказала, что незадолго до ее смерти хотела снимать совместное видео.
«Мы были лучшими подругами. Наша с друзьями версия, что они вместе с братом покончили с собой. Или он ее сжег, а сам либо сбежал, либо в другом месте лежит», — поделилась своими предположениями девушка. По ее словам, брат для Мишель был единственным близким родственником, которого она любила.
Такие мысли неслучайны. Брат тоже опубликовал слова о смерти и совместном решении в тот же день, что и Мишель.
Вопрос вызывает фраза «мама кислотница», но не так давно блогерша объясняла одной из-подписчиц, почему ее так называют.
«Она была очень замкнутой и ни с кем не общалась, все думали, что она немного ненормальная, постоянно смеялась и вела себя странно», — отметила РЕН ТВ знакомая Мишель.
Если про девушку заявили: ее нашли мертвой под Петербургом, то про ее брата стала появляться другая информация. Парень якобы выпал из окна на 15 этаже дома в Красносельском районе.
Официального подтверждения этой информации нет, как и нет подтверждения их родственных связей. В соцсетях начали активно обсуждать, что молодой человек был вовсе не братом Мишель, а либо возлюбленным,либо соседом. Кто-то говорил, что настоящее имя девушки Анжелика и никакой смерти не было, а все было устроено ради хайпа.