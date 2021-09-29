Минздрав рассказал о состоянии пермского стрелка

Студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), остается в стационаре в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Пермского края.

Там добавили, что подозреваемый в массовом убийстве находится в сознании. По данным ведомства, еще трое пострадавших недавно выписались, в больницах продолжают лечение еще пять человек, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее 29 сентября Lifе сообщил, что Бекмансурову провели еще одну операцию. Медики достали пулю, которая застряла у молодого человека в ребре.

Первокурсник ПГНИУ Тимур Бекмансуров, 20 сентября пришел в университет и устроил стрельбу. Шесть человек погибли, еще более 40 пострадали. Некоторых раненых позже транспортировали в московские больницы.

Задержать стрелявшего студента удалось младшему лейтенанту полиции, инспектору ДПС Константину Калинину. Бекмансуров отказался сдаваться и открыл огонь по сотрудникам МВД, в связи с этим Калинин открыл огонь по молодому человеку.

По факту массового расстрела в Перми открыто уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Расследование продолжается.