Минпромторг России потерял более 100 миллионов рублей из-за аферы с игрушечным поездом | 360°

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Минпромторг России потерял более 100 миллионов рублей из-за аферы с игрушечным поездом

МВД раскрыло аферу по хищению у Минпромторга 160 миллионов рублей из-за игрушечного поезда

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МВД России заявило, что Минпромторг лишился свыше 160 миллионов рублей. Мошенники провернули аферу с созданием игрушечного конструктора — «Поезд России». Об этом написала газета «Коммерсант».

Бывшая заместитель директора департамента развития промышленности Минпромторга Лилия Нургатина обвиняется в мошенничестве. Следствие считает, что она получила взятку от предпринимателя Тимофея Телегина. Он якобы организовал производство игрушки-конструктора.

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Правоохранительные органы выяснили, что его компания «Абтроникс» в 2018-2019 годах получила субсидии на изобретение детского товара. Взамен она предоставила министерству поезд, который за небольшие деньги купила в магазине. Нургатину и бизнесмена познакомила подруга Джамиля Чайкина. В итоге всем троим предъявили обвинение в совершении аферы. Следствие считает, что фигуранты дела разделили между собой украденные 160 миллионов рублей.

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Чиновница и бизнесмен находятся под стражей, а их подруга — под домашним арестом.

МВД РФ

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