Минобрнауки проверит колледж Благовещенска после стрельбы

Благовещенский строительный колледж ждут проверки не только сотрудников правоохранительных органов, но и Министерства образования и науки. В четверг утром там устроил стрельбу один из студентов.

Месть из-за девушки. Студенты колледжа в Благовещенске — о возможном мотиве убийцы Подробнее

«В образовательной организации будут проведены служебные проверки и приняты соответствующие меры, чтобы подобное не повторялось», — сообщила «360» пресс-секретарь Минобрнауки амурской области Анастасия Милова.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал, что власти разберутся с инцидентом, произошедшим в колледже. В свою очередь, мэр города Валентина Калита начала сбор внеочередного совещания членов комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы усилить безопасность в благовещенских соцучреждениях.

Проверки колледжа строительства и ЖКХ стали организовывать после того, как утром 14 ноября один из студентов открыл там огонь. Юноша пришел в здание и начал стрелять из охотничьего ружья. По предварительным данным, погиб один человек, а нападавший покончил с собой. В больницы с ранениями доставили трех человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте произошедшего работают следователи, которые опрашивают свидетелей и устанавливают все детали произошедшего. Было заведено уголовное дело — «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».