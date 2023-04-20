Криминал 20 апреля 2023, 12:03 Минкультуры пообещало помочь в расследовании дела Яриловой Минкультуры России окажет поддержку по делу экс-замминистра Яриловой и «Пушкинских карт» РИА «Новости»

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Бывшие работодатели экс-замминистра культуры Ольги Яриловой узнали о ее аресте и предложили помощь в расследовании уголовного дела. Комментарий Минкультуры России процитировал ТАСС.

Пресс-служба подтвердила, что министерству известно о возбуждении уголовного дела и проведении процессуальных действий. Ольга Ярилова занимала пост замминистра до сентября 2022 года. Минкультуры окажет «всемерную поддержку и содействие» следственным и правоохранительным органам при расследовании уголовного дела.

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Басманный суд Москвы отказал Ольге Яриловой в домашнем аресте. Он отправил ее в СИЗО до 16 июня по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Детали дела раскрыл источник агентства в правоохранительных органах. Бывшую чиновницу заподозрили в причастности к хищению более 200 миллионов рублей при покупке билетов на несуществующие мероприятия с поддельных «Пушкинских карт». Трех других фигурантов арестовали в январе.