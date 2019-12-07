Минюст Грузии подтвердил экстрадицию нижегородских депутатов

Ранее стало известно, что братья Глушковы являются обвиняемыми во взяточничестве, а также мошенничестве при реконструкции автобусной станции в городе Балахна.

«Экстрадиция разыскиваемых через Интерпол Владимира и Александра Глушковых была осуществлена 5 декабря на основании приказов министра юстиции», — сообщила пресс-служба Минюста Грузии.

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Уголовное дело в отношении Владимира и Александра Глушковых было возбуждено 22 марта 2018 года. Их заподозрили в мошенничестве в особо крупных размерах. Оба брата — чиновники. Александр был депутатом законодательного собрания Нижегородской области, Владимир — депутатом земского собрания Балахнинского района. После начала следствия они оба скрылись. 30 марта им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, но они оба были в розыске. В августе 2018 года Глушковых задержали в Грузии.

Следствие установило, что летом 2015 года Александр Глушков, воспользовавшись услугами посредника — Владимира Глушкова — получил взятку. Ее размер составлял 6 000 000 рублей. За это должен был определенным образом решиться вопрос о выделении земли под строительства двух жилых многоквартирных домов.

С 2013 по 2016 год братья Глушковы и их подельники возвели двухэтажный торговый центр на участке, где должна была проходить реконструкция комплекса автостанции. По их указанию все сооружения транспортного объекта снесли. Из-за этого жители Балахнинского района лишились автостанции. Ущерб, причиненный муниципалитету Балахнинского района, оценили как минимум в 100 миллионов рублей.