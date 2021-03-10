В отношении министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко завели несколько уголовных дел о взятках на общую сумму 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Глава регионального Минздрава и его помощник Рустам Туюнчеков подозреваются по статьям УК РФ «Получение взятки», «Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

По предварительным данным, Коваленко и Туюнчеков не раз получали деньги от руководства трех коммерческих организаций. В общей сложности чиновники получили 4,6 миллиона рублей в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами. Также взятки получены за общее покровительство и способствование победам этих фирм в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для Минздрава республики.

Следственный комитет подтвердил опубликованную в СМИ информацию о задержании Коваленко и Туюнчекова. В ближайшее время решится вопрос об избрании им меры пресечения.

В отношении руководителей трех компаний также открыты уголовные дела о даче взятки должностному лицу в крупном и особо крупном размере. Расследование дела продолжается.