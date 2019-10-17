Ставропольского министра обвинили в превышении полномочий

Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело против министра спорта региона Романа Маркова. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий во время закупки спортинвентаря для училища олимпийского резерва Ставрополя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, Марков допустил руководителя фирмы к составлению технического задания и установке максимальной цены контракта от госзаказчика для проведения аукциона по закупке спортинвентаря.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта» инвентарь закупали для училища олимпийского резерва Ставрополя. Фирма аукцион выиграла и заключила госконтракт на сумму более 14 миллионов рублей. По факту этот инвентарь стоил всего восемь миллионов рублей.

Причиненный государству ущерб составил более шести миллионов рублей.

Следователи провели обыски на рабочем месте и в доме Маркова и изъяли документы по этому госконтракту. Сотрудники СК продолжают расследование уголовного дела.