  • СМИ: Страховые компании выплатили миллиарды рублей мошенникам

    03 октября 2019, 05:29

    Валерия Шафирко

    По итогам первого полугодия 2019 года мошенники пытались обманным путем получить 4,6 миллиарда рублей со страховых компаний. Об этом сообщил «Коммерсант».
    СМИ: Страховые компании выплатили миллиарды рублей мошенникам

    Половину этой суммы страховщики были вынуждены заплатить в надежде вернуть деньги в суде.

    Мошенники представились техподдержкой Рокетбанка и украли у его сотрудницы 120 тысяч рублей.

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    Больше всего у мошенников популярны моторные виды страхования: 90% злоупотреблений приходится на сферу ОСАГО, еще 6% — на КАСКО. По информации Всероссийского союза страховщиков (ВСС), мошенники подделывают как сами полисы, так и документы о ДТП, а также завышают стоимость страхуемого имущества.

    По словам вице-президента ВСС Сергея Ефремова, страховщики вынуждены платить в спорных ситуациях, даже если подозревают мошенничество. Причина заключается в сроках выплат: за их нарушения страховые компании выплачивают неустойку.

    Кроме того, есть риск претензий за задержку выплаты со стороны Центробанка. Также, пока страховщик еще не собрал доказательств, мошенник может обратиться в суд и выиграть дело.

    В таком случае, помимо выплаты, он получит с компании еще и неустойку, 50% штрафа за нарушение закона «О защите прав потребителей», а также завышенную стоимость экспертизы, объяснил Ефремов.

    «Страховщик платит, но продолжает проводить расследование. По итогам — обращается в полицию», — рассказал вице-президент ВСС.

    Компании возлагают надежды по части борьбы с мошенниками на финансового омбудсмена. За три месяца разбора споров финансовый уполномоченный чуть чаще вставал на сторону страховщиков, указано в материале.