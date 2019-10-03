СМИ: Страховые компании выплатили миллиарды рублей мошенникам

Половину этой суммы страховщики были вынуждены заплатить в надежде вернуть деньги в суде.

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Больше всего у мошенников популярны моторные виды страхования: 90% злоупотреблений приходится на сферу ОСАГО, еще 6% — на КАСКО. По информации Всероссийского союза страховщиков (ВСС), мошенники подделывают как сами полисы, так и документы о ДТП, а также завышают стоимость страхуемого имущества.

По словам вице-президента ВСС Сергея Ефремова, страховщики вынуждены платить в спорных ситуациях, даже если подозревают мошенничество. Причина заключается в сроках выплат: за их нарушения страховые компании выплачивают неустойку.

Кроме того, есть риск претензий за задержку выплаты со стороны Центробанка. Также, пока страховщик еще не собрал доказательств, мошенник может обратиться в суд и выиграть дело.

В таком случае, помимо выплаты, он получит с компании еще и неустойку, 50% штрафа за нарушение закона «О защите прав потребителей», а также завышенную стоимость экспертизы, объяснил Ефремов.

«Страховщик платит, но продолжает проводить расследование. По итогам — обращается в полицию», — рассказал вице-президент ВСС.

Компании возлагают надежды по части борьбы с мошенниками на финансового омбудсмена. За три месяца разбора споров финансовый уполномоченный чуть чаще вставал на сторону страховщиков, указано в материале.