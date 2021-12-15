Мошенникам удалось провести 50-летнего миллиардера Сергея Сударикова из списка Forbes. Злоумышленники выманили у него более миллиона рублей якобы на лечение ребенка.

Сударикову позвонил мужчина, представившийся его давним товарищем, написал сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Голос собеседника, назвавшегося Александром, показался 50-летнему бизнесмену знакомым.

Неизвестный попросил о помощи его больному ребенку: якобы тому срочно потребовалась операция в одной из-зарубежных клиник. Мужчина пояснил, что таких денег у него нет, а счет идет на минуты.

Судариков, подчеркнул источник, поверил в легенду и перевел на указанный счет свыше одного миллиона рублей. Собеседник поблагодарил предпринимателя за помощь и попрощался. Когда миллиардер решил спустя какое-то время узнать о прошедшей операции, номер, с которого позвонил мужчина, оказался недоступен.

После разговора с настоящим знакомым Судариков выяснил, что его обманули: в семье у товарища все было хорошо, и денег никаких денег он не просил. Миллиардер заявил о случившемся в полицию. Правоохранители начали проверку и поиск неизвестного.

Сергей Судариков является владельцем финансово-инвестиционной группы компаний «Регион» и совладельцем концерна «РОССИУМ». Fоrbеs оценил состояние бизнесмена на 2021 год в 1,2 миллиарда долларов.

В Ростове местная жительница перевела 11 миллионов рублей представившемуся брокером аферисту. Он предложил заработать на акциях, а после получения денег пропал.