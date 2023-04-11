Криминал 11 апреля 2023, 19:38 Микрофинансовую организацию ограбили в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители ищут мужчину, которого заподозрили в ограблении микрофинансовой организации в Выборгском районе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

За помощью к полицейским обратилась сотрудница организации. Она рассказала, что ограбление совершил неизвестный, который потребовал от нее денег. По словам женщины, ее испугало, что у мужчины может быть оружие и она отдала ему 30 тысяч рублей из кассы. Возбуждено уголовное дело.