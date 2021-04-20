Михаила Меня освободили под подписку о невыезде

Верховный суд изменил меру пресечения бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню на подписку о невыезде. Раньше в отношении него действовал запрет определенных действий. Об этом со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева сообщил сайт телеканала «Звезда».

Бывший губернатор Ивановской области обвиняется по делу о растрате 700 миллионов рублей. Речь идет о событиях 2011 года. По версии СК, Мень создал преступную группу для хищения бюджетных средств.

Мень был задержан 18 ноября 2020 года. Его заподозрили в том, что он присвоил себе вышеназванную сумму, обеспечив выделение кредита компании «Ивановский бройлер». По версии следствия, деньги, предоставленные под кредит, были украдены. Сам Мень свою вину не признал.

Помимо Меня, суд также изменил меру пресечения на подписку о невыезде двум другим фигурантам дела — Павлу Конькову и Дмитрию Гришину.

Бывшему ивановскому губернатору может грозить до 10 лет лишения свободы.

Мень возглавлял регион с 2005 по 2013 год. Конькова и Гришина, которые проходят по тому же делу, арестовали еще летом 2019 года.