Мигранты выкрали у пьяного петербуржца 890 тысяч рублей

Двоих граждан Азербайджана, которые приехали в Санкт-Петербург, заподозрили в хищении 890 тысяч рублей. Против них завели уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла ночью 17 сентября. По версии следователей, задержанные посадили в машину пьяного потерпевшего. Воспользовавшись его мобильным приложением, они перевели на свою карту средства. Деньги они сняли в нескольких банкоматах и потратили их на свои нужды. Пропажу потерпевший заметил лишь на утро.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.